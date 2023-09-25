Онкологи в Удмуртии спасли пожилого пациента от рака, сделав уникальную операцию

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Совершив выдающийся медицинский подвиг, онкологи из Удмуртии успешно провели сложную хирургическую операцию по удалению опухоли пищевода. Эта новаторская процедура была проведена в Республиканском онкологическом диспансере, где 58-летнему пациенту было проведено торакоскопическое вмешательство для реконструкции пищевода.

Фото: Openverse

Операция включала удаление опухоли пищевода с одновременной реконструкцией пораженного органа. Эта редкая и сложная хирургическая техника является спасательным кругом для пациентов, страдающих новообразованиями пищевода. Бригада медиков удалила пораженный пищевод и создала желудочный канал, используя часть желудка, который затем был хирургическим путем прикреплен к оставшемуся пищеводу. Врачи ожидают, что эта операция позволит пациенту возобновить прием пищи и поддерживать удовлетворительное качество жизни.

Доктор Виктор Заварзин, главный врач онкологического диспансера, подчеркнул, что рак пищевода является относительно распространенным заболеванием, и его хирургическое лечение остается одним из наиболее сложных аспектов современной онкологии. Ежегодно в Республиканском онкологическом диспансере проводится около 20 таких операций. Однако не все пациенты являются подходящими кандидатами для этой процедуры, поскольку каждый случай оценивается индивидуально с учетом таких факторов, как размер опухоли, возраст, сопутствующие заболевания и общее состояние здоровья пациента.

В настоящее время врачи ожидают результатов гистологического анализа, который определит последующий курс лечения пациентки. В Министерстве здравоохранения региона подчеркнули, что современное оборудование, приобретенное в рамках национального проекта "Здравоохранение", значительно расширило возможности онкологов Удмуртии. Передовые технологии интегрированной операционной позволяют получать трехмерную визуализацию опухоли и облегчают выполнение сложных хирургических процедур, сообщает udm-info.ru.

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