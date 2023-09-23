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В Серпухове мужчина облил бывшую возлюбленную бензином и поджег

0:52
Россия

Тревожный инцидент произошел в подмосковном Серпухове, где житель после ссоры с бывшей сожительницей облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В Серпухове мужчина облил бывшую возлюбленную бензином и поджег
Фото: мвд.рф

Инцидент произошел 23 сентября возле жилого дома на улице Космонавтов. Во время жаркой ссоры мужчина 1974 года рождения предположительно вылил неустановленное легковоспламеняющееся вещество на свою бывшую соседку по комнате, 1985 года рождения, и поджег его.

Впоследствии пострадавшая была госпитализирована, хотя на данный момент никакой конкретной информации о ее состоянии предоставлено не было.

Полиция активно разыскивает нападавшего в связи с этим инцидентом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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