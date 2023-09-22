Бездомная собака покусала девочку в одном из районов Карелии

Районной администрации предписано взыскать сумму в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
Житель Беломорского района подал иск в районный суд, добиваясь получения от районной администрации 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина утверждала, что ее несовершеннолетнюю дочь укусила бродячая собака, что привело к травмам, потребовавшим медицинского лечения, включая курс инъекций.
Суд принял иск к рассмотрению, и для рассмотрения этого вопроса было назначено судебное заседание, сообщает karelinform.ru.
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