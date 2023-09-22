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В Минске открылись Дни культуры Ростовской области

3:44
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Белоруссии 21 сентября стартовали мероприятия в рамках Дней культуры Ростовской области, о проведении которых договорились донской губернатор Василий Голубев и президент республики Александр Лукашенко. В течение четырех дней жителей и гостей страны ждет увлекательная программа. Более 700 представителей творческой сферы представят донскую культуру на шести ведущих площадках в Минске, Витебске и Слуцке. Стоит отметить, что в Белоруссии такое событие с участием учреждений культуры Дона происходит впервые.

В Минске открылись Дни культуры Ростовской области
Фото: Правительство Ростовской области

Мероприятия начались с презентации "Культурное наследие Ростовской области", в ходе круглого стола состоялась церемония торжественного подписания соглашений между учреждениями культуры Ростовской области и Белоруссии. На подписании присутствовали в том числе первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и донской министр культуры Анна Дмитриева.

Игорь Гуськов от имени губернатора Василия Голубева поблагодарил президента страны Александра Лукашенко и министра культуры Анатолия Маркевича за поддержку инициативы.

"Культура наряду с образованием, просвещением формирует человеческий капитал наших стран. Это часть нашего исторического кода, национального характера. Для нас очень важно, что именно культура стала объединяющей силой, способной преодолевать любые расстояния и сближать целые регионы и страны", — подчеркнул Игорь Гуськов на открытии, которое состоялось на сцене Дворца Республики в Минске.

Также в этот день во Дворце Республики открылась выставка музеев, ремесел и промыслов, цель которой — познакомить посетителей с историко-культурным наследием Дона. Как рассказал Игорь Гуськов, выставка познакомит всех желающих с деятельностью ведущих музеев региона.

На выставке "Донское ремесло", которая организована в формате театрализованного путешествия, можно окунуться в атмосферу быта донских казаков. Также на выставке представлены изделия декоративно-прикладного искусства Дона: работы из кожи, дерева, керамики, метала, шерсти и льна радуют многообразием форм и своей красотой вкупе с функциональностью.

В дни работы выставки желающие смогут посетить мастер-классы по самобытным прикладным искусствам:

  • можно будет научиться плести нагайку,
  • смастерить поделку из донской лозы,
  • поработать на гончарном круге, на прялке.

Есть даже мастер-классы по изготовлению традиционных кукол.

Посетители выставки смогут услышать такие музыкальные инструменты, как:

  • гусли,
  • колесная лира,
  • донской рылей,
  • зурна, дудук, бороза (инструменты донских армян).

Добавит колорита и выступление вокальных коллективов из Ростовской области "Вольница" и "Атаман", артисты исполнят исторические, лирические и другие казачьи песни.

АО "Семикаракорская керамика" — визитная карточка региона — также представила свою продукцию на выставке. Стоит отметить, что все изделия изготавливаются из белой глины, вручную расписываются и покрываются прозрачной глазурью.

Впереди ещё три дня насыщенной программы — это и выступления известных донских коллективов, и театральные постановки, в частности, в Белоруссии смогут посмотреть оперу "Турандот", балет "Спартак", спектакли "Тихий дон", "Заходите, раз пришли". Также будут работать выставки с экскурсиями и мастер-классами.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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