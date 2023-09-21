Под Волгоградом мужчина заплатит 300 млн рублей за загрязнение почвы химикатами

В Волгограде суд вынес приговор местному жителю за незаконное выращивание огурцов, помидоров, перца и арбузов на земельном участке площадью 23 гектара в Быковском районе. Расследование показало, что мужчина незаконно использовал землю и загрязнил почву химическими веществами, что привело к присутствию фосфат-ионов и нитритного азота в образцах почвы.
Суд обязал местного жителя выплатить штраф в размере 309 645 180 рублей в пользу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям.
Ответчик обжаловал решение суда, но апелляция была не в его пользу.
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