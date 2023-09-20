В Татарстане из-за COVID-19 пока не собираются вводить ограничения

В Татарстане на данный момент не планируется вводить масочный режим и другие ограничительные меры в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Об этом информировала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Фото: openverse

Несмотря на резкое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 в регионе за последние несколько недель, ситуация в Татарстане остается стабильной. Согласно данным, с 4 по 10 сентября количество заболевших увеличилось на 16,6%, а с 11 по 17 сентября — на 22,2%. В других регионах России были введены рекомендации о ношении масок для медицинского персонала, однако официальный масочный режим не был введён.

По информации Роспотребнадзора, в Татарстане пока сохраняется стабильность, и введение ограничительных мер не рассматривается. Тем не менее, отдельные учреждения могут принимать профилактические меры по собственному усмотрению. Сравнивая текущие данные с сентябрем 2022 года, заболеваемость COVID-19 в республике уменьшилась в 8,3 раза, сообщает inkazan.ru.

Также стоит отметить, что в России появился новый вариант коронавируса, известный как штамм "Пирола", который пока не был зарегистрирован в стране.

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