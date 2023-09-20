В 2024–2025 годах в Нижегородской области будет создан Центр реабилитации редких видов животных. Эту информацию подтвердили в региональном министерстве лесного хозяйства.
На данный момент проводится работа по определению стоимости проекта, его концепции и структуры. Также рассматривается вопрос о выборе места для размещения центра, при этом особое внимание уделяется транспортной доступности.
По словам представителей министерства, одним из возможных вариантов является использование базы Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Городская охрана окружающей среды и природопользования".
Эта инициатива о создании Центра реабилитации редких видов животных в Нижегородской области ранее была высказана местными защитниками животных. Также были упомянуты необычные виды животных, которые можно встретить в регионе, сообщает newsnn.ru.
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