Редкие животные поселятся в Нижегородской области

1:03 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Новости Нижнего Новгорода

В 2024–2025 годах в Нижегородской области будет создан Центр реабилитации редких видов животных. Эту информацию подтвердили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Фото: openverse

На данный момент проводится работа по определению стоимости проекта, его концепции и структуры. Также рассматривается вопрос о выборе места для размещения центра, при этом особое внимание уделяется транспортной доступности.

По словам представителей министерства, одним из возможных вариантов является использование базы Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Городская охрана окружающей среды и природопользования".

Эта инициатива о создании Центра реабилитации редких видов животных в Нижегородской области ранее была высказана местными защитниками животных. Также были упомянуты необычные виды животных, которые можно встретить в регионе, сообщает newsnn.ru.

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