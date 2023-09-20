В Новосибирске возник спор по поводу четырехлетнего мальчика по имени Женя, который посещает местный детский сад. Родители других детей в детском саду обвинили Женю в нанесении физического вреда своим сверстникам, утверждая, что он проявляет гиперактивное поведение.
Согласно сообщениям "КП-Новосибирск", взрослые утверждали, что Женя толкает других детей, запрыгнул на спящую девочку и даже вылил горячий суп на голову другого ребенка.
В ответ родители Жени выразили свою обеспокоенность, упомянув, что у их сына проблемы с речевым развитием в возрасте четырех лет. Они обратились за помощью к неврологу и психологу для него. Мама Жени заявила, что они активно работают с логопедом и делают всё возможное, чтобы поддержать своего сына. Они подчеркнули, что Женя по своей природе не агрессивен, а скорее чрезвычайно активный ребенок, которому сложно регулировать свои эмоции.
Администрация детского сада признала гиперактивность Жени и предложила воспользоваться услугами штатного психолога для решения этой проблемы, сообщает atas.info.
*Важно отметить, что имя ребенка было изменено, чтобы защитить его частную жизнь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.