4-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в новосибирском детском саду

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В Новосибирске возник спор по поводу четырехлетнего мальчика по имени Женя, который посещает местный детский сад. Родители других детей в детском саду обвинили Женю в нанесении физического вреда своим сверстникам, утверждая, что он проявляет гиперактивное поведение.

Фото: Openverse

Согласно сообщениям "КП-Новосибирск", взрослые утверждали, что Женя толкает других детей, запрыгнул на спящую девочку и даже вылил горячий суп на голову другого ребенка.

В ответ родители Жени выразили свою обеспокоенность, упомянув, что у их сына проблемы с речевым развитием в возрасте четырех лет. Они обратились за помощью к неврологу и психологу для него. Мама Жени заявила, что они активно работают с логопедом и делают всё возможное, чтобы поддержать своего сына. Они подчеркнули, что Женя по своей природе не агрессивен, а скорее чрезвычайно активный ребенок, которому сложно регулировать свои эмоции.

Администрация детского сада признала гиперактивность Жени и предложила воспользоваться услугами штатного психолога для решения этой проблемы, сообщает atas.info.

*Важно отметить, что имя ребенка было изменено, чтобы защитить его частную жизнь.

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