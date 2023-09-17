За несколько дней до смерти поэту Добронравову вызывали скорую помощь

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За несколько дней до смерти популярнейшему поэту-песеннику Николаю Добронравову вызывали карету "скорой помощи".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ночью 6 сентября медики приехали к поэту домой, но от госпитализации Николай Николаевич отказался. В тот же день легендарный песенник сам поехал в столичную больницу, где специалисты провели необходимые процедуры. Добронравов оставаться в больнице не захотел и днём уехал домой.

Спустя 10 дней он умер.

Николай Добронравов был автором стихов к таким песням "Команда молодости нашей", "Как молоды мы были", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "До свиданья, Москва" (прощальная песня Олимпиады-80) и многим другим.

С Александрой Пахмутовой он прожил в браке 66 лет.

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