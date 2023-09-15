Красноярцы жалуются на "дикую вонищу" в воздухе

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Красноярск

Жители Красноярска жалуются на неприятный запах и туман, который, по их мнению, может быть связан с загрязнением воздуха. Многие описывают сильный запах, который ухудшил качество воздуха в разных частях города. Датчики и статистика также свидетельствуют о превышениях в загрязнении воздуха в различных районах Красноярска.

Фото: Wikipedia

Ситуация с загрязнением воздуха может быть вызвана различными факторами, такими как выбросы из промышленных предприятий, транспортные выбросы или природные факторы.

По данным IQAir, Красноярск оказался на первом месте среди крупных городов мира по загрязнению воздуха, что может указывать на серьезные проблемы в качестве воздуха в городе, сообщает prmira.ru.

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