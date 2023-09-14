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Приезжий водитель удивился гуляющим по дороге в ХМАО северным оленям

0:53
Россия

Присутствие оленей, спокойно прогуливающихся по проезжей части в Нижневартовском районе и не боящихся водителей, удивило посетителя. Водитель заснял столкновение с оленем на видео, прокомментировав ситуацию следующим образом: "Убирайтесь с дороги. Они даже не оборачиваются. Они идут по дороге."

Приезжий водитель удивился гуляющим по дороге в ХМАО северным оленям
Фото: openverse

В этом регионе олени, по-видимому, вполне привыкли к присутствию транспортных средств на дороге, поскольку они не реагируют на автомобильные сигналы. Некоторым водителям приходится объезжать их, что может быть непросто.

Местные жители, однако, находят это зрелище менее удивительным, поскольку в этом районе нередко можно увидеть северных оленей. Северных оленей также можно увидеть в других близлежащих городах, таких как Когалым, сообщает muksun.fm.

 

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Лось на дороге. Быстрая реакция водителя. ХМАО
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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