Два томича были обмануты при попытке снять квартиру

Двое жителей Томска сообщили о случае кражи в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Частные лица из Томска наткнулись на объявления о сдаче квартиры в аренду на онлайн-платформе объявлений.
"Мы договорились об оплате через приложение для обмена сообщениями и перевели деньги в качестве аванса на указанные счета. После того, как средства были переведены, предполагаемые "арендодатели" прекратили все контакты", - говорится в заявлении. Общая сумма убытка превысила 20 000 рублей.
Возбуждено два уголовных дела по обвинению в "Мошенничестве", сообщает Аргументы и факты – Томск.
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