Два томича были обмануты при попытке снять квартиру

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Двое жителей Томска сообщили о случае кражи в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Частные лица из Томска наткнулись на объявления о сдаче квартиры в аренду на онлайн-платформе объявлений.

"Мы договорились об оплате через приложение для обмена сообщениями и перевели деньги в качестве аванса на указанные счета. После того, как средства были переведены, предполагаемые "арендодатели" прекратили все контакты", - говорится в заявлении. Общая сумма убытка превысила 20 000 рублей.

Возбуждено два уголовных дела по обвинению в "Мошенничестве", сообщает Аргументы и факты – Томск.

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