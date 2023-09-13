Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинские СМИ пишут, что "Герани" летят в Днепропетровскую и Николаевскую область
Управляющий директор Intourist назвал причины отказа россиян от поездок в Турцию
В Таллине задержаны предприниматели по подозрению в нарушении санкций против РФ
Сообщается о взрывах в Сумской области, а под Брянском сбиты дроны ВСУ
В Аргентине инфляция достигла в августе максимума с 1991 года
Дудкин посоветовал народу Украины проклинать Зеленского: "За Севастополь ответите"
Канадские астрономы открыли необычное свойство редкой галактики
Учёные назвали металл, угрожающий здоровью человечества больше чем курение
ЕС раздражает, что Россия сокращает экспорт дизтоплива

Красноярская блогерша отрицает обвинение в создании надгробий для живых детей

2:15
Россия

Жительницу Красноярска, которая активно ведет блог, обвиняют в создании виртуальных надгробий для живых детей, обвинение, которое она категорически отрицает. Блогер по имени Ольга якобы делает снимки детей, чьи семьи находятся с ней в конфликте, и накладывает их лица на надгробные плиты и сцены погребения. Впоследствии она якобы делится этими снимками в своей онлайн-группе, часто подписывая их фразами типа "Примите мои соболезнования", ранее сообщалось, что полиция проведет проверку по данной ситуации.

Красноярская блогерша отрицает обвинение в создании надгробий для живых детей
Фото: мвд.рф

Несмотря на эти утверждения, подтверждено, что все вовлеченные дети живы, что причиняет значительные страдания их родителям, которые несут на себе основную тяжесть этого испытания, поскольку контент распространяется на YouTube. Блогер Валентин Дягтерев выразил свою обеспокоенность по этому поводу, заявив: "Все эти дети живы, и родители испытывают стресс, потому что они демонстрируют все это; они выкладывают это на YouTube".

Ольга в беседе с корреспондентом категорически отрицала какую-либо причастность к этим тревожным публикациям, сказав: "Когда я увидела это, для меня это было шоком. Конечно, я этого не делал. У меня самой есть дети. Это ложь, клевета. Я считаю, что это должно быть наказуемо по закону, и мне не нужно давать интервью, чтобы защитить себя. Пусть правоохранительные органы проведут расследование и установят лиц, ответственных за публикацию и перепечатку этого контента".

Она также подчеркнула, что ей ничего не известно о детях, чьи фотографии были подделаны и прикреплены к надгробным плитам. По словам источника, Ольга подала официальную жалобу в полицию и Роскомнадзор за клевету и распространение недостоверной информации. Примечательно, что родители пострадавших детей также подали жалобы.

Министерство внутренних дел инициировало расследование по факту распространения этих поддельных изображений надгробий и фотографий несовершеннолетних, подчеркивая серьезность ситуации, сообщает prmira.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Красноярске будут судить вандала, который разрушил надгробия на Шинном кладбище
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю

Удар украинскими крылатыми ракетами по Севастополю имеет целью эскалацию конфликта с втягиванием в него стран НАТО. Остановить Киев может только успех РФ в СВО.

Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
МО РФ: ночью ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по заводу Орджоникидзе в Севастополе
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Ракетный удар по Крыму наносился с помощью авиации
Ракетный удар по Крыму наносился с помощью авиации
Последние материалы
Украинские СМИ пишут, что "Герани" летят в Днепропетровскую и Николаевскую область
Управляющий директор Intourist назвал причины отказа россиян от поездок в Турцию
В Таллине задержаны предприниматели по подозрению в нарушении санкций против РФ
Сообщается о взрывах в Сумской области, а под Брянском сбиты дроны ВСУ
В Аргентине инфляция достигла в августе максимума с 1991 года
Дудкин посоветовал народу Украины проклинать Зеленского: "За Севастополь ответите"
Канадские астрономы открыли необычное свойство редкой галактики
Учёные назвали металл, угрожающий здоровью человечества больше чем курение
ЕС раздражает, что Россия сокращает экспорт дизтоплива
Ученый Панчин назвал фейком заявление о мумиях пришельцев в Мексике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников