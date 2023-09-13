Красноярская блогерша отрицает обвинение в создании надгробий для живых детей

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Жительницу Красноярска, которая активно ведет блог, обвиняют в создании виртуальных надгробий для живых детей, обвинение, которое она категорически отрицает. Блогер по имени Ольга якобы делает снимки детей, чьи семьи находятся с ней в конфликте, и накладывает их лица на надгробные плиты и сцены погребения. Впоследствии она якобы делится этими снимками в своей онлайн-группе, часто подписывая их фразами типа "Примите мои соболезнования", ранее сообщалось, что полиция проведет проверку по данной ситуации.

Фото: мвд.рф

Несмотря на эти утверждения, подтверждено, что все вовлеченные дети живы, что причиняет значительные страдания их родителям, которые несут на себе основную тяжесть этого испытания, поскольку контент распространяется на YouTube. Блогер Валентин Дягтерев выразил свою обеспокоенность по этому поводу, заявив: "Все эти дети живы, и родители испытывают стресс, потому что они демонстрируют все это; они выкладывают это на YouTube".

Ольга в беседе с корреспондентом категорически отрицала какую-либо причастность к этим тревожным публикациям, сказав: "Когда я увидела это, для меня это было шоком. Конечно, я этого не делал. У меня самой есть дети. Это ложь, клевета. Я считаю, что это должно быть наказуемо по закону, и мне не нужно давать интервью, чтобы защитить себя. Пусть правоохранительные органы проведут расследование и установят лиц, ответственных за публикацию и перепечатку этого контента".

Она также подчеркнула, что ей ничего не известно о детях, чьи фотографии были подделаны и прикреплены к надгробным плитам. По словам источника, Ольга подала официальную жалобу в полицию и Роскомнадзор за клевету и распространение недостоверной информации. Примечательно, что родители пострадавших детей также подали жалобы.

Министерство внутренних дел инициировало расследование по факту распространения этих поддельных изображений надгробий и фотографий несовершеннолетних, подчеркивая серьезность ситуации, сообщает prmira.ru.

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