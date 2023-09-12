Путин: "К ситуации с мигрантами надо подходить аккуратно, нельзя допустить появления гетто в РФ"

Интересы россиян превыше притока мигрантов.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

"К ситуации с притоком мигрантов надо подходить аккуратно, нельзя допустить появления гетто в Российской Федерации", — отметил глава государства.

Но в целом, в РФ не так уж и много мигрантов на рынке труда работает, добавил лидер России. Также он подчеркнул, что в стране надо укреплять традиционные и духовные ценности.

Упомянул он и об уровне жизни и продолжительности, которая в этом году достигла в среднем значении — 74 года. Надо преодолевать минусовую тенденцию, уверен Путин.

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