️Вернувшегося в Россию скандального тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу в российскую армию уже в ближайший призыв.
А ближайший призыв уже произойдёт осенью этого года, информирует Telegram-канал Mash.
Милохин на воинском учёте в Краснодарском крае стоит ещё с 2018 года. Никаких оснований для отсрочки всё это время у тиктокера не было, пишет портал.
Напомним, Милохин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Свой отъезд он мотивировал своим якобы отрицанием самой природы войны.
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