️Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ в ближайший призыв — осенью

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️Вернувшегося в Россию скандального тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу в российскую армию уже в ближайший призыв.

Фото: Личный аккаунт Дани Милохина в Instagram

А ближайший призыв уже произойдёт осенью этого года, информирует Telegram-канал Mash.

Милохин на воинском учёте в Краснодарском крае стоит ещё с 2018 года. Никаких оснований для отсрочки всё это время у тиктокера не было, пишет портал.

Напомним, Милохин покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Свой отъезд он мотивировал своим якобы отрицанием самой природы войны.

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