В Свердловской области утвержден новый порядок предоставления субсидий молодым специалистам, работающим на сельскохозяйственных предприятиях. Это изменение расширяет право на получение государственной поддержки за счет работников малых городов и поселков городского типа с населением до 50 тысяч человек, тогда как ранее государственную поддержку могли получать только специалисты из сельской местности. Цель этой инициативы — привлечь новые квалифицированные кадры в сельскохозяйственный сектор региона и обеспечить мотивацию для нынешних сотрудников оставаться на своих должностях вместо переезда в более крупные города.
Чтобы иметь право на получение этих субсидий, подать заявку могут молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим или средним профессиональным образованием, работающие в организациях агропромышленного комплекса или крестьянских хозяйствах. В 2024 году из бюджета Свердловской области планируется выделить 2,3 млн рублей на поддержку новых квалифицированных сотрудников. Размер субсидии составит 200 тысяч рублей для молодых специалистов с высшим образованием и 150 тысяч рублей для лиц со средним профессиональным образованием, сообщает Департамент информационной политики региона. Эта финансовая поддержка направлена на стимулирование роста и развития сельскохозяйственного сектора в регионе, а также на удержание местных талантов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.