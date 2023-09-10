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"Царьград": многомиллионная бомба внутри России — мигранты вооружаются

1:17
Россия

Результаты недавних рейдов силовых структур по подпольным оружейным ужасают — обыски в подпольных криминальных цехах прошли от Забайкалья до Омской области, в 53-х регионах РФ.

"Царьград": многомиллионная бомба внутри России — мигранты вооружаются
Фото: rp.pl

Выявлено свыше 80 точек, собран урожай из 757 единиц "огнестрела".

Подпольные мастерские создают криминальные круги и вместе с ними спецслужбы Запада. Предупреждения экспертов сбывается — мигрантские ОПГ вооружаются. Зачем?

В этом разбирался телеканал "Царьград", отметив, что прогнозы пугают.

"Они вполне могут готовить широкомасштабную войну на нашей территории — когда мигранты в одночасье достанут оружие и начнут расстреливать местное население. И тогда кровавая Варфоломеевская ночь покажется нам лёгкой прогулкой", — заявил председатель общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Как пример он приводит людей, которые доставляют пищу. Они с большими рюкзаками, в пандемию в масках, в капюшонах, и даже никто не видел их лиц, и не знает, что это за люди. А с учётом того, что это нелегальные мигранты, их нет в базах учёта правоохранителей, подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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