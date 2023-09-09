В Ярославской области на выборах привлекают избирателей пирогами

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Ярославль

В Ярославской области применяется беззаботный подход к привлечению избирателей, с обещанием пирогов в качестве юмористического стимула. Хотя это может быть расценено как игривый жест, идея отведать вкусную выпечку на месте могла бы послужить дополнительным стимулом для ярославцев принять участие в выборах. Пользователи социальных сетей отметили, что местные буфеты и столовые традиционно привлекали внимание людей, посещающих избирательные участки. Учитывая, что многие избирательные участки расположены в школах, это добавляет ностальгический оттенок, позволяя ярославцам вспомнить вкус пирогов из своих школьных лет.

Фото: openverse

Стоит отметить, что с 8 по 10 сентября в Ярославской области проходят выборы депутатов областной думы, а также думы Переславля и Рыбинска. Использование подобных небольших стимулов, даже в шутку, иногда может помочь повысить явку избирателей и вовлеченность в демократический процесс.

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