Жена шеф-повара Константина Ивлева станет телеведущей

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Жена известного шеф-повара, ведущего "Адской кухни" Константина Ивлева Валерия сообщила подписчикам, что совсем скоро предстанет в новом амплуа — ее позвали ведущей в новый телепроект.

Фото: prt scr youtube.com/телеканал Пятница

В своем блоге она написала, что шоу будет идти на одном из любимых телеканалов россиян, однако ни название шоу, ни сам канал она не упомянула.

"Совсем скоро вы увидите меня в качестве ведущей программы на одном из ваших любимых каналов. Предстану перед вами в новом амплуа. И еще поделюсь с вами приятными значимыми событиями в нашей жизни", — заинтриговала Куденкова.

Константин Ивлев ушел из семьи, чтобы жениться на Валерии. В прошлом году возлюбленные стали родителями дочки Ники.

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