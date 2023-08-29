Сожжение челябинской девушки взял на контроль глава СКР Бастрыкин

0:52 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Челябинск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял на себя контроль за историей с сожжением жительницы Аргаяшского района (Челябинская область), как сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Wikipedia

Напомним, инцидент произошел в деревне Малая Ультракова. Проезжавшие мимо автомобилисты заметили сгоревшую машину с телом 21-летней девушки.

Основным подозреваемым в настоящее время является сожитель погибшей жительницы Челябинска, который скрылся после произошедшего.

В связи с этим инцидентом было начато уголовное дело по статье "убийство". Главе ведомства поручено доложить о ходе расследования и. о. руководителю Следственного управления СК России по Челябинской области, Асхабову А. М, сообщает kursdela.biz.

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