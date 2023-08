На МКАД выполнены почти 60% запланированных работ по замене асфальта

Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) успешно завершили почти 60% работ по замене асфальтобетонного покрытия на Московской кольцевой автодороге (МКАД), говорится в заявлении заместителя мэра Петра Бирюкова ТАСС.

Фото: "iPhone Background - Asphalt" by Patrick Hoesly is licensed under CC BY 2.0.