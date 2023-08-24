На МКАД выполнены почти 60% запланированных работ по замене асфальта

Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) успешно завершили почти 60% работ по замене асфальтобетонного покрытия на Московской кольцевой автодороге (МКАД), говорится в заявлении заместителя мэра Петра Бирюкова ТАСС.
Бирюков подчеркнул приверженность города поддержанию столичных дорог в удовлетворительном состоянии, при этом ежегодные мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия начинаются при достижении стабильных положительных температур воздуха. В этом году усилия сосредоточены на ремонте 38 участков МКАД общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
На данный момент на 20 участках площадью 1 миллион квадратных метров уже произведена замена асфальта. Наиболее существенные работы были проведены на участках, расположенных на отметках 73-81, 90-93 и 7-14 километров на внутренней стороне МКАД.
Учитывая интенсивное движение транспорта и колебания температуры в осенне-зимний период, дорожное полотно испытывает повышенную нагрузку, что приводит к образованию колейности. Чтобы бороться с этим, дорожные службы регулярно оценивают состояние дорожного покрытия, следят за гарантийными сроками и проводят своевременную замену. Большая часть этих работ проводится в ночное время, чтобы свести к минимуму перебои в дорожном движении.
РуководительКГХподчеркнул, что в планы на этот год входит ремонт более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия на основных магистралях, улицах, внутриквартальных дорогах и проездах во дворах.
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