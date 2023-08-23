Минздрав прокомментировал жалобы татарстанской певицы на больницу в Челнах

1:35 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье

Министерство здравоохранения Татарстана опровергло информацию о том, что певице Иркэ было отказано в медицинской помощи в одной из больниц Набережных Челнов. Пресс-служба ведомства передала данное заявление в Inkazan.

Фото: Rakoon, CC0

После того, как певица поделилась своим опытом, сотрудниками управления здравоохранения Челнов проведены необходимые проверки. Однако "данная информация не подтвердилась", подчеркнули в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в травмпунктах, расположенных при поликлиниках, принимают пациентов, обратившихся повторно. В случае первичной неотложной медицинской помощи, жители Челнов должны обращаться в отделение Больницы скорой медицинской помощи.

Представители министерства также подчеркнули, что в БСМП круглосуточно предоставляется медицинская помощь согласно установленным процедурам. Внеочередное обслуживание осуществляется только в случаях, представляющих угрозу для жизни.

Пресс-служба заверила, что певица Иркэ не оформила медицинскую карту в БСМП, а обратилась в Республиканскую клиническую больницу, где ей была предоставлена необходимая медицинская помощь. В прежних заявлениях артистка выразила недовольство условиями и отношением в медицинских учреждениях города. По ее словам, в одной из больниц ей отказали из-за окончания рабочего дня, в то время как ожидание в БСМП составило около трех часов.

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