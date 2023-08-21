Проект "Завтрак в Подмосковье" привлек в свои рестораны более 250 тыс посетителей

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, с начала июня в ресторанах проекта "Завтрак в Подмосковье" побывало более 250 000 посетителей.

Фото: "breakfast in Warsaw" by marktristan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инициатива, направленная на развитие гастрономического туризма в регионе, объединила различные закусочные по всей Московской области. Предприниматели-участники подготовили специальное утреннее комплексное меню из нескольких блюд, доступное по цене 199 рублей. Эти учреждения, связанные с проектом, можно узнать по их отличительным тематическим наклейкам. В связи с этим, в последние выходные, 19-20 августа, более 17 500 человек приняли участие во втором этапе фестиваля "Городские танцы в парках". Концерты проходили в разных местах, включая Видное, Люберцы, Раменское, Домодедово, Подольск и Серпухов.

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«Завтрак в Подмосковье»