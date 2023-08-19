Президент России Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону, где провёл закрытое совещание, на котором присутствовали глава Генерального штаба ВС России Герасимов и офицеры, командующие направлениями.
"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — уточнили в пресс-службе российского лидера.
Кадры с мероприятия, показанные российскими телеканалами, демонстрировались без звука, так как совещание носило закрытый характер.
Ранее французские эксперты пришли к выводу, что экономическая стратегия, выбранная Путиным, позволила России перехитрить Запад и обойти санкции.
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