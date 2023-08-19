Путин лично прибыл в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону и провел совещание

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Президент России Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону, где провёл закрытое совещание, на котором присутствовали глава Генерального штаба ВС России Герасимов и офицеры, командующие направлениями.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", — уточнили в пресс-службе российского лидера.

Кадры с мероприятия, показанные российскими телеканалами, демонстрировались без звука, так как совещание носило закрытый характер.

Ранее французские эксперты пришли к выводу, что экономическая стратегия, выбранная Путиным, позволила России перехитрить Запад и обойти санкции.

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