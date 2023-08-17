Аэропорт Донецка удастся восстановить с бюджетом в несколько миллиардов рублей. Как сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин, воздушная гавань сильно повреждена в результате нападений ВСУ.
"Это очень дорогостоящий проект, с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины. Конечно, это обойдется в несколько миллиардов".
Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин информировал о сильных повреждениях аэропорта и говорил, что на его восстановление потребуется ближайшие пять лет. Работы начнутся после окончания спецоперации на Украине.
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