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Пушилин: восстановление аэропорта в Донецке обойдётся в несколько миллиардов рублей

0:41
Россия

Аэропорт Донецка удастся восстановить с бюджетом в несколько миллиардов рублей. Как сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин, воздушная гавань сильно повреждена в результате нападений ВСУ.

Пушилин: восстановление аэропорта в Донецке обойдётся в несколько миллиардов рублей
Фото: denis-pushilin.ru

"Это очень дорогостоящий проект, с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины. Конечно, это обойдется в несколько миллиардов".

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин информировал о сильных повреждениях аэропорта и говорил, что на его восстановление потребуется ближайшие пять лет. Работы начнутся после окончания спецоперации на Украине.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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