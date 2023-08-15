Жители Нижнего Новгорода боятся ездить на общественном транспорте

1:03 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Новости Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода выразили обеспокоенность по поводу неустановленного лица, которое нападает на женщин в местных автобусах, нанося им синяки и царапины на руках. Внимание к этому вопросу было привлечено с помощью сообщений в социальных сетях.Сообщает newsnn.ru.

Фото: A.Savin/Wikipedia; https://www.rbth.com/science-and-tech/327864-15-bus-projects-russia-proud

Местный житель сообщил, что столкнулся с незнакомым мужчиной недалеко от территории автозавода. Утверждается, что он садится в микроавтобусы и ведет себя вызывающе, в первую очередь обращая внимание на женщин. Как рассказала свидетельница, мужчина вошел в микроавтобус с номером 138, где начал кричать и шипеть на женщин. Потом он поцарапал отдельных людей и во всеуслышание заявил о своем отказе ехать в одном автобусе с женщинами.

"Сегодня я стал свидетелем инцидента, когда он напал на женщину, толкнув ее и вызвав переполох во всем салоне", — словами нижегородца поделились на платформе "Нижний Новгород. Без цензуры."

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