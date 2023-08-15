Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства РФ, где выслушает доклады некоторых министров насчёт добычи угля: встреча состоится в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Основной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов <…> Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов".
Докладчиками станут министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Республики Коми Владимир Уйба.
Ранее Путин заявил, что западные страны, поставляя Украине военную технику и боеприпасы, только лишь разжигают конфликт на территории киевского режима.
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