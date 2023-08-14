В Ростовской области прошёл семинар для преподавателей национальных языков

2:56 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону 11 августа в рамках федеральной программы "Моя РоссиЯ" госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" прошёл образовательный семинар для преподавателей национальных родных языков. На мероприятии, которое организовала Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) греков России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН), собрались председатели региональных национально-культурных автономий, в частности, Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, Донецкой Народной Республики, преподаватели новогреческого языка в образовательных учреждениях Москвы, Ростова-на-Дону, Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, ДНР. Стоит отметить, что мероприятие организовали символично в Год педагога и наставника.

Фото: https://www.donland.ru/

Перед участниками мероприятия выступили с приветственной речью руководитель ФАДН России Игорь Баринов, протоиерей Олег Добринский (Григориадис), первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и президент ФНКА греков России Иван Саввиди.

Это мероприятие имеет большое значение, ведь на территории России проживают более 100 тысяч этнических греков, многие из них — в Ростовской области. И семинар проводился с целью налаживания взаимодействия между ведомствами, формирования единого сообщества педагогов. В приоритете были вопросы изучения родных языков, подготовки педагогов и повышения общей культуры учащихся.

"Сегодня, когда наша страна испытывает колоссальное давление извне, значение учителя трудно переоценить. Все вы видите, что на государственном уровне уделяется большое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения. Боевые действия закончатся, и как мы будем жить дальше, во многом зависит от того, какое поколение воспитаем. А воспитывать его нужно в любви к родине, великой России, с сохранением национальных традиций и национальных родных языков", — подчеркнул Игорь Гуськов.

Местом проведения семинара, который длился два дня, Ростов-на-Дону выбран не случайно. Образовательный комплекс Ростовской области — один из крупнейших в Российской Федерации. Всеми формами обучения и воспитания охвачено порядка 1 млн человек. В нём работают среди прочих 1499 организаций, реализующих программу дошкольного образования, 27 образовательных организаций высшего образования, в том числе 9 федеральных государственных учреждений, 10 филиалов федеральных государственных вузов, 23 организации для детей-сирот и 30 образовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями.

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