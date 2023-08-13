Психолог Галеева поделилась преимуществами сокращения рабочих часов в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Недавно депутат Светлана Бессараб внесла предложение в Государственную Думу о сокращении рабочих часов с 40 до 36. Эту идею она подкрепила удачным опытом других стран.

Фото: www.las.ru

В свою очередь, психолог Гуля Галеева положительно отнеслась к задумке, сказав Интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что такой подход увеличит эффективность сотрудников и позволит им уделить время хобби, спорту или посвятить себя новому обучению.

"Люди смогут попробовать себя в творчестве. Появится больше художников, блогеров, певцов и музыкантов. Будет рост мелкого предпринимательства, связанного с творчеством. Появится больше производителей одежды, хендмейд-украшений, сувениров и деревянных изделий".

Сокращение рабочих часов, по мнению эксперта, поможет выстроить схему "правильной работы", когда фокус с количества рабочих часов смещается на производительность труда. Сокращая время, сотрудник сможет сконцентрироваться на своих задачах и выполнить всё в более сжатые сроки.

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