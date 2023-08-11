МИД РФ: Россия не допустит начало ядерной войны

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Российская Федерация прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить гражданам страны национальную безопасность. Однако правительство не готово идти на крайности и развязывать ядерную войну: это недопустимо. МИД РФ опубликовало соответствующее сообщение.

Фото: www.pnp.ru

"Руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".

На данный момент Россия не позволяет агрессии противника пройти через её территориальную границу и рубеж своих стран-союзниц: сейчас это один из высших государственных приоритетов.

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