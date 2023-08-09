Актёра Гогунского не пропустили в Грузию

0:31 Your browser does not support the audio element. Россия

Актёр театра и кино Виталий Гогунский, более известный всем по роли Кузи в сериале "Универ", не смог пересечь границу Грузии. Агент российского артиста Табриз Шахиди сказал, что запретили въезд по политическим причинам.

Фото: great-peoples.ru

"Он летит уже в Москву… Всё в порядке. "Граница" не впустила его в Грузии".

Напомним, ранее представители МИД РФ заявили, что Запад оказывает сильное давление на Грузию, чтобы та отдалилась от диалога с Россией.

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