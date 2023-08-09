Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя провели совещание, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие региона.
Агентство РИА Новости сообщает, что ключевыми вопросами встречи стали обеспечение поддержкой семей участников СВО, нынешнее состояние региональной медицины и способы ее улучшения, а также областная газификация.
В скором времени Путин проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни.
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