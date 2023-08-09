Путин встретился с губернатором Тверской области Руденей

0:32 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя провели совещание, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие региона.

Фото: РИА Новости

Агентство РИА Новости сообщает, что ключевыми вопросами встречи стали обеспечение поддержкой семей участников СВО, нынешнее состояние региональной медицины и способы ее улучшения, а также областная газификация.

В скором времени Путин проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым в ближайшие дни.

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