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После взрыва на складе пиротехники в Подмосковье жители безвозмездно помогают друг другу

0:45
Россия

После взрыва в Сергиевом Посаде на складе пиротехники местные жители стали абсолютно бесплатно помогать друг другу.

После взрыва на складе пиротехники в Подмосковье жители безвозмездно помогают друг другу
Фото: https://t.me/bazabazon/20286

Один из местных жителей Андрей С. опубликовал в социальной сети свои телефоны и написал, что готов помочь всем с электрикой или перевезти кого-то в "нужную точку". Всё это на безвоздмездной основе, подчеркнул он.

"Почему так решил? Да просто хотелось помочь тому, кто в этом нуждается. Вот и всё. И я могу это сделать", — цитирует телеканал RT мужчину.

Напомним, сегодня, 9 августа, взрыв в Подмосковье произошёл, по предварительным данным, на территории оптико-механического завода, на складе пиротехники "Пиро-Росс".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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