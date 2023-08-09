Трудности, которые возникли у России, довольно серьезны, однако именно это поможет проверить страну на прочность и открыть ей новые возможности. Так нынешнюю внешнеполитическую обстановку прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Время вызова и время кризиса - это всегда время возможностей, и то, как будут реализованы эти возможности, зависит на самом деле от вас, от вашей амбиции, от вашей готовности идти вперед и добиваться поставленных целей".
Политик также отметил, что Дальний Восток и Сахалин стали территориями с безграничным количеством возможностей.
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