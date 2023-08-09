Кириенко: перед Россией сейчас стоят серьезные вызовы

0:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Трудности, которые возникли у России, довольно серьезны, однако именно это поможет проверить страну на прочность и открыть ей новые возможности. Так нынешнюю внешнеполитическую обстановку прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фото: РИА Новости

"Время вызова и время кризиса - это всегда время возможностей, и то, как будут реализованы эти возможности, зависит на самом деле от вас, от вашей амбиции, от вашей готовности идти вперед и добиваться поставленных целей".

Политик также отметил, что Дальний Восток и Сахалин стали территориями с безграничным количеством возможностей.

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