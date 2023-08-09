Вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Super Job.
По данным издания, в Москве врач-стоматолог будет получать от 370 тысяч рублей в месяц.
Кандидат должен иметь опыт работы не менее шести лет, высшее образование и подтверждающие сертификаты.
"Работодатель обещает условия работы на современном оборудовании, высокую зарплату по результатам работы и плотную загрузку с большим количеством пациентов", — написано в исследовании.
Также сообщается, что на втором месте основались профессии IT-разработчика в Москве и стоматолога в Перми, им обещают от 300 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров завершает вакансия ведущего программиста -разработчика "1С".
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