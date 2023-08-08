После смерти бойца СВО от рук мигранта в Челябинской области проверят медиков

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В Министерстве здравоохранения Челябинской области устроят проверку лечебного учреждения Юрюзани Катав-Ивановского района, где скончался российский боец Антон Чашкин после драки с мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом.

Фото: ВКонтакте

"Министерство здравоохранения области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска. Будет дана оценка медицинской помощи, оказанной пациенту", — цитирует представителя ведомства URA.RU.

Ранее бабушка погибшего военнослужащего, которая и воспитывала мужчину, рассказала, что врач начала лечение только на следующее утро, хотя всю ночь избитый боец не приходил в сознание.

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