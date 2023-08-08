Ямала попала под режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа ввели режим ЧС регонального характера по причине частых случаев возникновения природных пожаров. Официальное заявление сделано пресс-службой губернатора ЯНАО.

Фото: РБК

"Сейчас на территории округа действует 22 лесных пожара на площади свыше 3 тыс. га. Наиболее сложная обстановка в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах".

Природные пожары не перестают возникать и в Республике Саха (Якутия). На данный момент огнем охвачены свыше 120 тыс. га лесистой местности.

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