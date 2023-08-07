Штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах увеличится по указу президента России Владимира Путина.
Сумма нарушения поднялась со 100 рублей до 500 рублей, а на территории Санкт-Петербурга/ЛО, Москвы/МО денежный размер будет доходить до 1500 рублей.
Ранее лидером РФ был подписан закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках.
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