Путин узаконил повышение штрафа за переход ж/д путей в неположенных местах

0:30 Your browser does not support the audio element. Россия

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенных местах увеличится по указу президента России Владимира Путина.

Фото: РИА Новости

Сумма нарушения поднялась со 100 рублей до 500 рублей, а на территории Санкт-Петербурга/ЛО, Москвы/МО денежный размер будет доходить до 1500 рублей.

Ранее лидером РФ был подписан закон, разрешающий переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в банках.

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