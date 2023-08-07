Дети застряли в лагере на необитаемом острове Аскольд в Приморье

Группа детей из 17 человек застряли в лагере на необитаемом острове Аскольд в Приморье, сообщает Интерфакс.

Фото: Ютуб

Согласно изданию, смена закончилась еще 5 августа, но дети не могут выбраться из лагеря из-за непогоды и шторма. По прогнозам краевого министерства по делам ГО и ЧС, ко вторнику буря спадет и ребята будут доставлены на материк.

Сотрудники лагеря рассказали, что отдыхающие находятся в безопасности, имеют достаточное количество запасов еды и питья, имеется генератор, стационарная кухня и медикаменты.

Организаторы отметили, что с детьми остаются опытные вожатые, а также ученые и краеведы.

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