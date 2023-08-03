Смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко не осталась без внимания и со стороны президента России Владимира Путина. Лидер государства соболезнует такой утрате, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко".
Путин причислил артистку к числу "легендарных мхатовцев", которые посвятили всю свою жизнь театру и творчеству.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.