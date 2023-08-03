Путин выразил соболезнования из-за смерти актрисы Мирошниченко

0:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко не осталась без внимания и со стороны президента России Владимира Путина. Лидер государства соболезнует такой утрате, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Фото: www.gazeta.ru

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко".

Путин причислил артистку к числу "легендарных мхатовцев", которые посвятили всю свою жизнь театру и творчеству.

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