Жильцов одного из многоквартирных домов Батайска насторожило поведение женщин, которые собрались ночью у подъезда для проведения ритуала. Как сообщает Телеканал "360", возглавляемая сего действа женщина таким образом хотела защитить своего внука от травли со стороны его сверстников.
Известно, что мальчика избили дети, чьи родители проживают в доме, где планировался ритуал. Бабушка несколько раз говорила с другими опекунами, но это оказалось бесполезно: пришлось применять свои способы, чтобы уберечь внука от рукоприкладства.
"Я как любая бабушка сделала оберег, защиту на внука, чтоб его никто не бил. Я просила их пять раз, чтоб моего внука не трогали".
Женщина также сказала, что этот детский конфликт начался еще с момента их заселения в этот дом. На самом деле, она готова пойти на перемирие, если только бабушка другого мальчика придёт к ней и поговорит.
Однако, Телеканал "360" также взял комментарий у бабушки мальчика, которого обвиняют в избиении ребенка. Она сказала журналистам, что внука женщины никто не бил.
Вместо этого стали известны подробности первой встречи двух переживающих бабушек. Женщине позвонили в домофон и попросили выйти, но как только она переступила порог, на нее накинулась организатор всего ритуала и начала кричать. Позже к ней присоединились еще две другие дамы.
"Я не пойму суть, потому что я только вышла из дома. Дети мои на улице. Я ей просто сказала, что не надо кричать".
На данный момент это дело передали в местную полицию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.