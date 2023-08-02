Жительницы Батайска проводили ритуал возле подъезда и напугали соседей

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Жильцов одного из многоквартирных домов Батайска насторожило поведение женщин, которые собрались ночью у подъезда для проведения ритуала. Как сообщает Телеканал "360", возглавляемая сего действа женщина таким образом хотела защитить своего внука от травли со стороны его сверстников.

Фото: www.gazeta.ru

Известно, что мальчика избили дети, чьи родители проживают в доме, где планировался ритуал. Бабушка несколько раз говорила с другими опекунами, но это оказалось бесполезно: пришлось применять свои способы, чтобы уберечь внука от рукоприкладства.

"Я как любая бабушка сделала оберег, защиту на внука, чтоб его никто не бил. Я просила их пять раз, чтоб моего внука не трогали".

Женщина также сказала, что этот детский конфликт начался еще с момента их заселения в этот дом. На самом деле, она готова пойти на перемирие, если только бабушка другого мальчика придёт к ней и поговорит.

Однако, Телеканал "360" также взял комментарий у бабушки мальчика, которого обвиняют в избиении ребенка. Она сказала журналистам, что внука женщины никто не бил.

Вместо этого стали известны подробности первой встречи двух переживающих бабушек. Женщине позвонили в домофон и попросили выйти, но как только она переступила порог, на нее накинулась организатор всего ритуала и начала кричать. Позже к ней присоединились еще две другие дамы.

"Я не пойму суть, потому что я только вышла из дома. Дети мои на улице. Я ей просто сказала, что не надо кричать".

На данный момент это дело передали в местную полицию.

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