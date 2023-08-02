Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Возле посольства Франции в Нигере демонстранты с флагом РФ выкрикивали лозунг "Слава России!". Западные СМИ считают, что данные действия доказывают причастность нашей страны к событиям последних лет в Африке. В частности, Россия приложила руку к смене власти в Нигере, пишет EADaily.

Фото: culture.ru

Флаги РФ, которые несут в Африке, — это символ борьбы с западным засильем, с экономической эксплуатацией Африки США и государствами ЕС. Россия на данный момент воюет с коллективным Западом. Формально армию противника называют украинской, потому что граждан страны используют как "пушечное мясо".

Раньше казалось, что флаг КНР станет символом борьбы с западной неоколонизацией в Африке.

"Но Китай ведёт себя очень осторожно в отношении США и ЕС, в Африке видят, что Китай до сих пор не пошёл на решение тайваньского вопроса. Поэтому триколор имеет все шансы стать символом борьбы за полное освобождение не только Африки, но всех угнетаемых коллективным Западом стран", — отмечают эксперты.

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