Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"МК": началась сдача Киева — Байден отдает Тайваню помощь, предназначенную ВСУ
Юморист Владимир Винокур отказался пародировать Зеленского
Модель Оксана Самойлова трогательно поздравила Джигана с 38-летием
В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"
Певица Вера Брежнева опозорилась на фестивале Вайкуле в Латвии
Полковник Кнутов: доступ к военным секретам ВСУ стал главной целью ночной атаки ВС России на Киев
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына
Жительница Тюмени: врач не приехал домой к ребёнку с высокой температурой
Актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара

Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом

1:09
Россия

Возле посольства Франции в Нигере демонстранты с флагом РФ выкрикивали лозунг "Слава России!". Западные СМИ считают, что данные действия доказывают причастность нашей страны к событиям последних лет в Африке. В частности, Россия приложила руку к смене власти в Нигере, пишет EADaily.

Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом
Фото: culture.ru

Флаги РФ, которые несут в Африке, — это символ борьбы с западным засильем, с экономической эксплуатацией Африки США и государствами ЕС. Россия на данный момент воюет с коллективным Западом. Формально армию противника называют украинской, потому что граждан страны используют как "пушечное мясо".

Раньше казалось, что флаг КНР станет символом борьбы с западной неоколонизацией в Африке.

"Но Китай ведёт себя очень осторожно в отношении США и ЕС, в Африке видят, что Китай до сих пор не пошёл на решение тайваньского вопроса. Поэтому триколор имеет все шансы стать символом борьбы за полное освобождение не только Африки, но всех угнетаемых коллективным Западом стран", — отмечают эксперты.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Саммит "Россия-Африка" 2023. 17 президентов африканских стран готовятся ко встрече в Петербурге
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом
Модель Оксана Самойлова трогательно поздравила Джигана с 38-летием
В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"
Певица Вера Брежнева опозорилась на фестивале Вайкуле в Латвии
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения"
Полковник Кнутов: доступ к военным секретам ВСУ стал главной целью ночной атаки ВС России на Киев
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына
Жительница Тюмени: врач не приехал домой к ребёнку с высокой температурой
Актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара
Военный эксперт Литовкин считает сообщение о беременных украинках в рядах ВСУ фейком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников