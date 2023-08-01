Путин проведет совещание с кабмином, где вручит госнаграды

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

В среду, 2 августа, президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства, а также вручит награды государственного образца специалистам из разных областей.

Фото: vm.ru

Уточняется, что церемония пройдёт в Екатерининском зале Кремля в День Воздушно-десантных войск. Путин будет награждать военнослужащих, которые проявили храбрость и отвагу во время проведения и успешного выполнения боевых задач на СВО.

Помимо этого, государственные награды получат россияне за свои успехи в области образования, науки, медицины, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

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