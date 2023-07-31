В Карелии наблюдается скачок цен на бананы и яблоки

Данные Карелиястата свидетельствуют о новом всплеске цен на продукты за последнюю неделю.
Согласно статистическому ведомству, в Карелии за период с 18 по 24 июля наибольший рост цен был зафиксирован на бананы - их стоимость выросла на 7%. Также подорожали яблоки (4,7%), помидоры (3,7%) и капуста (2,1%), сообщает karelinform.ru,.
Одновременно с этим, за неделю упали цены на огурцы (на 8,4%), картофель (на 4,8%) и лук (на 4,3%). Кроме того, в Карелии снизилась стоимость масла, чая, сосисок, сарделек и вареной колбасы.
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