Тюмень оказалась среди лидеров по числу ДТП с электросамокатами

Национальный Центр Безопасности (НЦБ) при МВД Российской Федерации озвучил тревожную статистику о росте аварий с участием электросамокатов. Тюменская область заняла третье место в этом неофициальном рейтинге. Только Москва и Пермский край опережают ее по этому показателю, сообщает nashgorod.ru.
Полицейские отмечают, что в стране количество аварий с участием электросамокатов за год увеличилось на 182%. Множество происшествий происходит на перекрестках.
В этом году в Тюменской области произошло не менее 50 подобных ДТП, в которых пострадали 54 человека, в том числе 21 ребенок.
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