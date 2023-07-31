Тюмень оказалась среди лидеров по числу ДТП с электросамокатами

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Национальный Центр Безопасности (НЦБ) при МВД Российской Федерации озвучил тревожную статистику о росте аварий с участием электросамокатов. Тюменская область заняла третье место в этом неофициальном рейтинге. Только Москва и Пермский край опережают ее по этому показателю, сообщает nashgorod.ru.

Фото: ya.ru

Полицейские отмечают, что в стране количество аварий с участием электросамокатов за год увеличилось на 182%. Множество происшествий происходит на перекрестках.

В этом году в Тюменской области произошло не менее 50 подобных ДТП, в которых пострадали 54 человека, в том числе 21 ребенок.