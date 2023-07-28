Житель Новосибирской области предложил историкам купить у него череп носорога

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Житель села Егорьевское Новосибирской области нашёл на рыбалке череп крупного животного и решил, что он принадлежал мамонту. Мужчина предложил историкам купить у него эту находку, передаёт Om1.ru.

Фото: pixabay.com

Однако учёные установили, что речь идёт о черепе носорога средней сохранности. По словам руководителя сообщества "Территория Сибири" Вячеслава Карманова, находка до сих пор лежит в гараже у рыбака. При этом мужчина попытался выдать её историкам за "череп мамонта".

"У мамонта в черепе есть огромные отверстия, куда должны вставляться бивни", — пояснил Карманов.

Ранее учёные рассказали о диких животных, которые раньше, скорее всего, обитали в Нижегородской области. Это Ветлугазавр, мамонты и бык Тур.