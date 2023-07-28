Жители Запорожской области ещё в сентябре 2022 года проголосовали на референдуме за вхождение в состав России, но курортный Бердянск до сих пор выглядит украинским городом.
Такое заявление сделал военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Он с удовлетворением отметил, что в Бердянске ремонтируются дороги, а сам город наполнен отдыхающими.
"Но! Машин с украинскими номерами большинство! — пояснил репортёр. — Мы (Россия. — Прим. ред.) меняем в Бердянске асфальтовое покрытие, а они не меняют номера".
Сладков добавил, что вывески и уличные указатели на "мове" стоит также дополнить табличками на русском языке, тогда Бердянск превратиться в настоящую курортную жемчужину региона.
"Не очень приятная ситуация, как по Украине едешь", — описал свои ощущения военкор.
Ранее подпольщик из Николаева рассказал, что в качестве ответа за атаку Крымского моста ракеты ВКС РФ уничтожили четыре гостиницы с иностранными наёмниками ВСУ.
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