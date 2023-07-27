В Крыму на соревнованиях по пляжному футболу собака забила гол

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Довольно редкий и курьёзный спортивный случай произошёл в Крыму во время серии пенальти в финальном матче турнира по пляжному футболу.

Фото: https://www.patigen.com/

Победителя Кубка выявляли команды "Легион" (Севастополь) и "Русь А-Строй" (Симферополь).

При счёте 4:4 вратарь симферопольской команды отразил удар форварда Михаила Лукьянова, но превосходное голевое чутьё проявил мохнатый нападающий который, по всей вероятности, симпатизирует севастопольцам. Четвероногий футболист, прекрасно сыграв на добивание, завершил атаку и отправил мяч в сетку.

Судья, разумеется, этот гол не засчитал, посчитав, что "пёс нарушил регламент соревнований", и в итоге обладателем Кубка стали игроки "Русь А-Строй".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.