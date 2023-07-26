Казанский правозащитник Сарсембаев пожаловался в Генпрокуратуру на судью Уманскую

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Казанский юрист Еркен Сарсембаев обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру на федерального судью Приволжского райсуда Регину Уманскую. Правозащитник был выгнан из зала суда за фото- и видеосъёмку заседания.

Фото: pixabay.com

Напомним, ранее появилась информация о том, что жители домов №39 и №40 на ул. Мавлютова подали в суд на управляющую компанию "Уют Сервис". Граждане заявили, что руководство УК взяло над ними шефство на незаконных основаниях.

24 июля Сарсембаев явился в суд как общественный наблюдатель. Судья Уманская рассматривала исковое заявление организации в отношении проживающей в доме семьи, накопившей задолженность по коммунальным услугам.

По словам Сарсембаева, процесс был открытым. Обязанности и права сторон судья огласила, однако, она не проинформировала о том, что на проведение фото- и видеосъёмки необходимо разрешение, сообщает inkazan. ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.