Краснов: надо сажать не только Соколовскую, но и тех, кто пускал её в прямой эфир

Следственный комитет РФ сегодня, 26 июля, возбудил уголовное дело в отношении Янины Соколовской по ст. 207 п. 3.

Фото: СК РФ

Свой комментарий по данному делу в беседе с Pravda.Ru дал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы, Дмитрий Краснов.

"По данному преступлению предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет и запрет на право заниматься определенной деятельностью. Данная блогерша занималась тем, что она формировала на основании фейков новости, которые порочили Вооруженные силы РФ, и распространяла эти данные на своем блоге", — отметил эксперт.

С 2014 года Соколовская участвовала на постоянной основе в различных ток-шоу, передачах, СМИ в России, подчеркнул Краснов.

Он напомнил и о скандале в 2014 году, когда уже тогда она пыталась сфабриковать данные о том, что якобы сотрудники ФСБ участвовали в пожаре и гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе. После этого был еще целый ряд её высказываний, которые явно были направлены на то, чтобы опорочить ВС РФ, вызвать негативное отношение к российской армии, к самой власти и к идее СВО.

"Возникает вопрос: почему этот человек участвовал в СМИ РФ, постоянных передачах, получал денежные средства и фактически имел прямой доступ к прямому эфиру на центральном телевидении России, радио и к другим средствам массовой информации? Недаром вчера президент Владимир Путин подписал закон о том, что Минюст может проверять не только иноагентов, но и их пособников", — подчеркнул обозреватель.

Он отметил, что сегодня нужно проводить проверку и возбуждать уголовные дела не только в отношении этой журналистки, которая действовала в интересах Киева.

Надо возбуждать дела и в отношении тех лиц, которые на протяжении длительного времени видели и понимали, какую позицию занимает эта блогерша. И, невзирая на это, постоянно предоставляли ей площадки для высказывания её ложных измышлений, подытожил Краснов.

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Ольга Скабеева. Янина Соколовская не вывозит.